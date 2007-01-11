Проблемами-2007 стануть магнітні бурі і ведмеді

У році, що наступив, одним з потенційних джерел небезпеки для росіян стануть ведмеді-шатуни, розбуджені аномально теплою зимою. Такий прогноз, як пише газета "Час новин", міститься у щорічній доповіді МНС РФ про стихійні лиха і катаклізми, які очікують на країну.

На думку фахівців міністерства, які вперше згадали ведмедів в своєму прогнозі, тварини відрізнятимуться невмотивованою агресією. Найбільшу загрозу шатуни представлятимуть в другій половині зими - початку весни. У МНС відзначили, що проблема може стати дуже серйозною, оскільки в європейській частині Росії і на Кавказі мешкає до 20 тисяч ведмедів.

Саме з підвищенням загальної температури на планеті і зміною сонячної активності протягом року, за даними міністерства, і будуть пов`язані основні лиха в Росії. Зокрема, збільшиться кількість ураганів, сильних опадів, повеней і паводків, поява яких прогнозується в основному на Далекому Сході - на Курильських островах.

Через інтенсивне танення льодовиків підвищиться ризик масштабних обвальних і селевих явищ. За останні 50 років, за даними МНС, льодовики Кавказу відступили більш ніж на 300 метрів, що "сформувало умови" для природних катастроф в кавказькому регіоні. Також в доповіді наголошується, що збільшилася глибина сезонного відтавання в зонах вічної мерзлоти, що призвело до порушення стійкості зведених там будівель і споруд.

Крім того, в 2007 році очікується виникнення 30-40 магнітних бурь, в основному в березні-квітні і вересні-жовтні. В результаті цього зросте ризик відмов в складних електронних і електронний-механічних системах. В цілому, кількість техногенних катастроф прогнозується МНС на рівні 2006 року. Найбільше їх число буде пов`язано з пожежами, за їхньою кількістю (три тисячі) лідируватиме Москва.

Також фахівці МНС чекають збільшення числа дорожньо-транспортних пригод і аварійності в авіації, в основному при експлуатації вертолітного транспорту і малої авіації. Вперше в прогнозі міністерства окремо згадується ризик захворювання пташиним грипом. "Вірогідність мутації вірусу до рівня, при якому стане можлива його передача від людини до людини, достатньо висока", - підкреслюється в доповіді.

Лента.ру