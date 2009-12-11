У СП здивовані: Тимошенко не знає, що МВФ не платить дивідендів?

В Секретаріаті Президента спростовують заяву прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, що Україна отримала надходження від МВФ в розмірі 2 млрд. дол. саме як дивіденди.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі президента з посиланням на Головну службу соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента.

В прес-службі нагадали, що 4 грудня прем’єр-міністр заявила про те, що Україна отримала дивіденди до державного бюджету від Міжнародного валютного фонду в розмірі 2 млрд. доларів. В Секретаріаті зауважили, що дійсно, одним з найбільш вагомих засобів рятування урядом ситуації з бюджетом в листопаді 2009 року стало використання Кабінетом міністрів України для потреб державного бюджету розподілених Міжнародним валютним фондом спеціальних прав запозичень (СПЗ), що належать Україні. Ресурси, одержані від конвертації СПЗ, у розмірі 14 млрд. грн. було зараховано до доходів державного бюджету.

“Почути таку позицію від людини, яка має економічну освіту, дивно, ще більш дивно дізнатися, що таку позицію підтримує Міністерство фінансів, яке фахово мало би знатися на цих речах. Адже добре відомо, що МВФ не платить дивідендів, принаймні тому, що це не комерційна організація”, - говориться в заяві.

В Секретаріаті наголошують, що Україна отримала вищезгадані СПЗ внаслідок так званого спеціального розподілу СПЗ, який був запланований ще у 1997 році для того, щоб країни, що приєдналися до Фонду після останнього такого розподілу 1981 року, могли отримати право запозичити кошти у Фонду в межах своєї квоти, яка у України складає 2,04 млрд. доларів.

За усталеною практикою, до використання таких авуарів СПЗ, що належать країні-члену, вони відображаються як активи центрального банку. У випадку їх використання відповідна сума СПЗ відображається у балансах як зобов’язання. У цьому контексті Секретаріат Президента звертає увагу на зміст терміну «зобов’язання», який визначається як заборгованість, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому приведе до зменшення ресурсів.

Відповідний підхід, зазначають в Секретаріаті Президента, підкріплюється нормами українського та міжнародного законодавства у відповідній сфері. Відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу України, до доходів бюджету включаються усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти). Однак положення Статей Угоди Міжнародного валютного фонду розвіюють належність використаних урядом конвертованих СПЗ до доходів бюджету. За своїм змістом спеціальні права запозичення є міжнародним резервним активом, створеним Міжнародним валютним фондом, який являє собою «кошик» із п`яти валют (стаття 1 Закону України «Про Національний банк України»). В частині розподілу та використання СПЗ Статті Угоди Міжнародного валютного фонду передбачають використання країнами-членами розподілених СПЗ на покриття дефіциту платіжного балансу та поповнення власних валютних резервів; можливість як розподілу, так і анулювання СПЗ; обов’язкове відновлення авуарів в СПЗ країнами-учасниками, що їх використовують, згідно з встановленими правилами, підкреслили в Секретаріаті Президента.

Крім того, будь-яке використання СПЗ створює зобов’язання країни, що їх використовує, сплачувати щоквартальні нарахування. “І в нашому випадку Україна зобов’язана сплачувати 0,24% річних, що є надзвичайно гарними умовами, але, на жаль, не дає можливості рахувати ці кошти доходами”, - підкреслюється в повідомленні.

“На жаль, бажання створити видимість покращання ситуації з надходженнями до бюджету та хоч частково приховати існуючу «дірку» в доходах бюджету переважило здоровий глузд. Зарахувавши розподілені МВФ кошти до доходів бюджету, уряд продовжив практику маніпулювання в бюджетній сфері, оскільки у такий спосіб приховується зростання дефіциту бюджету та державного боргу, граничні розміри яких на сьогодні вже перевищені. При цьому уряд замовчує, за рахунок якого ресурсу буде підтримуватися на мінімально необхідному рівні авуари нашої країни у СПЗ у подальшому”, - зазначають в Секретаріаті глави держави.