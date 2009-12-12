Литвин про місцеві вибори, БЮТ, Януковича і кістку людям

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що до 30 травня 2010 року не будуть внесені зміни до законодавства щодо переходу до мажоритарної системи виборів.

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

Голова ВР зазначив, що такі зміни не вдасться ухвалити до дня виборів до органів місцевого самоврядування, які мають відбутися 30 травня 2010 року.

За його словами, заяви лідерів партій з приводу підтримки переходу до мажоритарної системи виборів є лише передвиборчим ходом, оскільки громадська думка не підтримує чинну “недемократичну замкнену систему” виборів до місцевих органів самоврядування за партійними списками.

Спікер вважає, що такі заяви деяких політичних лідерів (у програмі був продемонстрований фрагмент інтерв’ю лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з приводу необхідності ухвалення закону щодо переходу до мажоритарної системи. – УНІАН) – це спроба задекларувати позиції, які сьогодні мають підтримку в суспільстві.

“Люди цієї замкненої системи не сприймають, і це просто спроба кинути кістку людям”, – сказав В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що, незважаючи на заяви, лідери БЮТ і Партії регіонів не готові сприйняти і підтримати ідею переходу до мажоритарної системи. “Вони проти”, – наголосив спікер.

На репліку журналіста: “Але ж їхні заяви свідчать про готовність підтримати зміни до чинного законодавства” В.ЛИТВИН відповів: “Я знаю, про що говорю. Є наміри, а є конкретні позиції і підходи”.

Він нагадав, що нещодавно у парламенті розглядався законопроект щодо виборів до місцевих органів влади за відкритими списками, але за його ухвалення “у повному складі проголосувала лише одна фракція – фракція Блоку Литвина”.

Він не виключив можливість “піарівського ходу”, коли законопроект щодо переходу до мажоритарної системи буде проголосований у першому читанні з тим, щоб заблокувати його ухвалення у другому читанні й остаточно.

На запитання з приводу того, що ВР не готова до таких законодавчих змін В.ЛИТВИН відповів: “Не Верховна Рада не готова, а вожді неготові. Якщо вожді дадуть “відмашку”, то побіжать як милі і проголосують”.

Політик вважає, що лідерам партій невигідний перехід до мажоритарної системи, бо тоді “перестануть фінансувати кандидатів, і не буде можливості влаштувати тих людей, які свої та близькі партнери”.