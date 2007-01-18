Судді Конституційного суду спекли свій перший млинець

Перше голосування суддів Конституційного Суду цієї каденції виявилось нерезультативним.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні розпочалося перше пленарне засідання Конституційного Суду цієї каденції (судді склали присягу в серпні минулого року).

Судді розглядають подання 47 депутатів щодо визнання неконституційним закону про внесення змін до закону про Конституційний Суд, яким відміняється право КС переглядати ухвалені зміни до Конституції.

На початку засідання представник ВР, член фракції Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО звернувся до суду з клопотанням про залучення наукових експертів з конституційного права до цієї справи.

Цю пропозицію підтримали представники Кабінету міністрів.

Натомість автори подання, народний депутат Михайло ПОЖИВАНОВ та Василь КУЙБІДА (обидва – члени фракції «Наша Україна») висловили думку, що це робити недоцільно, оскільки суд ще не приступив до розгляду питання по суті.

Таку позицію підтримав і постійний представник Президента у КС Володимир ШАПОВАЛ.

Він, як і М.ПОЖИВАНОВ, висловив думку, що це може розцінюватись як затягування процесу.

Думки суддів КС з цього приводу розділились. Ті, хто висловлювався проти задоволення клопотання, говорили про те, що Конституційний Суд отримав висновки практично від усіх наукових установ, які мають кафедри конституційного права. Висновки також надійшли від Кабміну, Секретаріату Президента, Верховної Ради.

Була висловлена пропозиція розглянути питання щодо клопотання у дорадчій кімнаті. Натомість з цього приводу виникла дискусія. Після майже годинного обговорення, під час якого навіть виникали суперечки між головою КС Іваном ДОМБРОВСЬКИМ і суддею КС Володимиром ІВАЩЕНКОМ щодо доцільності розгляду цього клопотання у дорадчій кімнаті, це питання було поставлено на голосування. 9 суддів із 17 присутніх висловились за те, щоб розглянути це питання у дорадчій кімнаті. 7 – проти і один не голосував - В.ІВАЩЕНКО, який висловив думку, що регламент КСУ не передбачає розгляд процесуальних питань у дорадчій кімнаті.

Після цього І.ДОМБРОВСЬКИЙ оголосив півгодинну перерву, оскільки для позитивного рішення необхідно 10 голосів.

В той же час М.ПОЖИВАНОВ в інтерв’ю журналістам висловив здивування, що не всі судді КС знають регламент суду. Він переконаний, що для позитивного рішення було достатньо простої більшості голосів.

Він також висловив сумнів щодо доцільності того, що першим питанням, яке розглядає КС цієї каденції, є таке складне політично резонансне питання.

«Видно, що деякі судді грають в політичні переваги», - сказав він, висловивши сподівання, що це питання згодом буде вирішено, і всі судді будуть працювати незаангажовано.

Він також висловив думку, що остаточне рішення по цьому поданню буде лише в лютому.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня 2006 року Верховна Рада внесла зміни в закон про Конституційний Суд, згідно з якими юрисдикція КС з питань про відповідність Конституції не поширюється на закони про внесення змін до Конституції, які набрали чинності. Зокрема, законом скасовано право КС проводити ревізію внесених у грудні 2004 року змін до Основного Закону.

19 вересня 2006 року народний депутат з фракції “Наша Україна” Михайло ПОЖИВАНОВ зареєстрував конституційне подання 47 депутатів щодо неконституційності цього закону.