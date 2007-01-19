ВР спроможна ще раз подолати вето

Більшість експертів вважає, що Верховна Рада може вдруге подолати вето Президента на Закон «Про Кабінет Міністрів України».

Про це йдеться у переданому УНІАН експерт-опитувані Центру досліджень політчиних цінностей.

Центр нагадує, що сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про Кабінет Міністрів України». Зв’язку з цим «Центр досліджень політичних цінностей» звернувся до політичних експертів з питанням: „Чи потрібно Верховній Раді вдруге подолати вето Президента на Закон «Про Кабінет Міністрів України»?”

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що „якщо юридичні служби і Верховної Ради і Кабінету Міністрів визнають, що дійсно були технічні порушення процедури розгляду подолання вето Президента і дійсно були допущенні процедурні помилки формально Президент має усі підстави подати вето і звертатись до Верховної Ради. В такому випадку, якщо зауваження Секретаріату Президента є обрунтованими, тоді доведеться знову або долати вето Президента, або погоджуватися з його зауваженнями, шукати компромісні формулювання у тих нормах закону про Кабінет Міністрів України, до яких Президент висловив свої зауваження ”.

У свою чергу, голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ переконаний, що „привід для вето Президент знайшов формальний - відсутність одного абзацу, який випав з провини технічних працівників”. На думку експерта, “якщо бути абсолютним формалістом, то Президентові не потрібно підписувати жодного закону. Всі закони (в тому числі Закон про Кабмін) українські парламентарі приймають антиконституційно. В Конституції чітко записано, що голосувати депутати мають самостійно. Натомість прийняття законів відбувається внаслідок голосування чужими картками. Тобто, по питанню голосування чужими картками існує консенсус еліт: влади, опозиції, Президента – всіх”. За словами О.ДОНІЯ, “щодо Закону про Кабмін такого консенсусу насправді не існує. Позиція Юлії ТИМОШЕНКО непередбачлива. БЮТ може другий раз долучитися до подолання вето, але ціна голосування може бути велика і містити в собі додаткові загрози для влади. Так, наприклад, прийняття в наступному читанні Закону про опозицію в цій редакції може по суті дестабілізувати роботу уряду”.

Політолог вважає, що “Президент, своїм другим вето, реанімовує приспану БЮТ. Ще кілька днів тому малопотрібна комусь в парламенті фракція тепер отримала колосальний простір для переговорного процесу на обидва фронти. Без сумніву, що Юля ТИМОШЕНКО цією можливістю спробує скористатися сповна”.

Водночас, на думку директора Центру політичних досліджень і конфліктології Михайла ПОГРЕБИНСЬКОГО, коаліції “треба зробити хоча б мінімальну спробу знайти порозуміння з Президентом і не доводити до Конституційного Суду закон про Кабінет Міністрів”. “Якщо результату не буде, тоді треба пройти формальний шлях подолання вето для того, щоб затвердити той варіант, який можливий в тих обставинах, які зараз склалися”, - зауважив він.

У свою чергу, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що існує два варіанти розвитку подій. „Варіант перший: Верховна Рада ігнорує вето Президента і закон про Кабінет Міністрів підписує голова Верховної Ради. Але для цього, по-перше, потрібна згода МОРОЗА, а він тут не проявляє підвищену активність і не хоче брати на себе таку відповідальність, а по-друге, навіть в підписаному МОРОЗОМ варіанті закон буде об’єктом розгляду з боку Конституційного Суду. У Конституційного Суду буде більше юридичних аргументів, для того, щоб прийняття цього закону визначити неконституційним”, - сказав В.КАРАСЬОВ.

Він вважає, що ВР може подолати Президента, але і тут є досить значні перешкоди. За словами експерта, “потрібно знову сформувати ситуативну конституційну більшість, з чим, очевидно, будуть проблеми як з боку потенційних учасників такої конституційної більшості, так і з боку антикризової коаліції... БЮТ може піти на таке голосування лише за умов, коли остаточно буде прийнятий закон про опозицію у їхньому варіанті. Але чи погодиться анти;кризова коаліція на такий статус опозиції, яку репрезентує найбільша опозиційна сила – БЮТ, згідно закону про опозицію?”.

В.КАРАСЬОВ переконаний, що “повторне вето Президента сформувало декілька тактичних пасток, які постануть перед парламентськими силами в результаті прийняття того чи іншого рішення”.

У свою чергу, президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що рішення про подолання другого вето Президента на закон про Кабмін залежить від політичного рішення антикризової коаліції. За його словами, “з формально правового боку коаліція може ігнорувати це вето, виходячи з того, що політичних і процедурно забезпечених рішень парламенту стосовно внесення змін до закону при голосуванні не було, і мова йде про технічну помилку, пов’язану з діяльністю апаратів, але не парламенту. В той же час, враховуючи протиріччя у тлумаченні, має підписувати Президент, чи він не має підписувати закон, можна йти і на подолання вето, визнаючи, що порушено процедура передачі документу. Це теж є привід для відмови, оскільки вето – це відмова у підписі”.

На думку експерта, “в парламенті не будуть долати вето, а спробують домовитись з Президентом, висовуючи свої умови”.