Коли інтелігенція в Україні почне нормально жити?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє надати статус держслужбовців вчителям, лікарям та працівникам культури. Про це він заявив під час спілкування з мешканцями Хмельницького, передає кореспондент УНІАН.

Зокрема, на запитання, коли інтелігенція почне в Україні нормально жити, В.ЮЩЕНКО сказав: «Після виборів».

Він пообіцяв, що одразу після обрання його на другий термін надасть статус держслужбовців вищезазначеним категоріям працівників.

Крім того, відповідаючи на інші записки, В.ЮЩЕНКО пообіцяв вирішити питання покращення фінансового забезпечення родин, які виховують дітей віком до 18 років.