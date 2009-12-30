Порошенко заявляє, що здійснює службові закордонні візити за свої гроші

16:01, 30 грудня 2009
Політика
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"Внаслідок недофінансування МЗС"

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що здійснює закордонні візити за власний рахунок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на підсумковій прес-конференції.

«Мої візити, я вперше про це кажу, внаслідок недофінансування МЗС я сплачую з власної кишені», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

 

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