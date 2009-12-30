Порошенко заявляє, що здійснює службові закордонні візити за свої гроші

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що здійснює закордонні візити за власний рахунок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на підсумковій прес-конференції.

«Мої візити, я вперше про це кажу, внаслідок недофінансування МЗС я сплачую з власної кишені», - сказав П.ПОРОШЕНКО.