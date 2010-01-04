Тимошенко сказала, чим вона хоче відрізнятися від «сарани»

Кандидат в президенти України, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО у разі приходу на головну посаду в країні обіцяє не переїздити жити на державні дачі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в ефірі кримської телерадіокомпанії в неділю.

«Я як прем`єр-міністр ні на одну державну дачу не в`їхала і не в`їду. Ні у мене, ні у моєї сім`ї, ні у моїх близьких до десятого коліна немає (у власності) жодного шматка державної дачі або землі. І не буде. Я хочу цим відрізнятися від сарани - бюрократичної, чиновницької, - яка бере все, що їм тільки під руку потрапляє», - заявила кандидат у президенти.