«Україна» надрукувала 390 тонн бюлетенів для першого туру

Поліграфічний комбінат «Україна» надрукував 36 млн. 916 тис. 740 виборчих бюлетенів для голосування у першому турі виборів Президента України 17 січня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам директор поліграфкомбінату Валентин МУЗИКА.

«Сьогодні ми завершуємо друк виборчих бюлетенів для голосування на президентських виборах 17 січня 2010 року. І таким чином ми повністю виконали взяті на себе зобов’язання відповідно до договору із ЦВК», - сказав В.МУЗИКА.

Він повідомив, що ЦВК також виконала свої зобов’язання щодо фінансування видатків на виготовлення виборчих бюлетенів.

Як повідомила заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, сьогодні відповідно до календарного плану з підготовки президентських виборів 17 січня 2010 року спливає термін друку виборчих бюлетенів.

Бюлетені надруковані у кількості, яка відповідає списку виборців з урахуванням резерву, встановленого законом.

Вона наголосила, що сьогодні подовжиться відвантаження бюлетенів і до 14 січня державне підприємство спецзв’язку передасть бюлетені до виборчих округів.

Загальний тоннаж надрукованих бюлетенів становить 390 тонн.

Вартість друку бюлетенів для голосування у першому турі становить 29 млн. 208 тис. грн.

Ж.УСЕНКО-ЧОРНА зазначила, що виготовлення бюлетенів для голосування у другому турі коштуватиме понад 13 млн. грн.

«Таким чином, ЦВК із відповідними підприємствами, з якими укладені договори, повністю забезпечує реалізацію заходів щодо виготовлення та передачі на дільниці виборчих бюлетенів під час виборів Президента 17 січня 2010 року», - наголосила вона.