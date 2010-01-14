У БЮТ хочуть узгодити допомогу безробітним із "можливостями"

Народний депутат України (БЮТ) Андрій СЕНЧЕНКО пропонує надати право правлінню Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття встановлювати розмір допомоги з тимчасового безробіття, виходячи з фінансових можливостей фонду.

Це передбачено законопроектом (№5491-1 від 14 січня 2010 р.) про внесення змін до деяких законів України щодо допомоги через часткове безробіття, текст якого розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Розмір допомоги не може перевищувати прожитковий мінімум, встановлений законом.

Документом також пропонується змінити визначення часткового безробіття: «часткове безробіття – примусове тимчасове скорочення нормальної або встановленої законодавством України тривалості робочого часу через тимчасове припинення (скорочення) виробництва продукції, будівництва без відміни трудових відносин».

Крім того, про можливе зупинення (скорочення) виробництва роботодавець зобов`язаний повідомляти в Державну службу зайнятості у формі і в терміни, визначені уповноваженим органом виконавчої влади і узгоджені з фондом.

У разі використання коштів фонду з порушенням законодавства, а також у разі порушення гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася допомога через часткове безробіття, сума допомоги повертається підприємством фонду в повному обсязі.