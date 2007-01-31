Ющенко планує особисто представити наступника Москаля
09:02, 31 січня 2007Політика
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Президент поїде до Сімферополя
Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує особисто представити нового постійного представника глави держави в Криму керівництву АРК.
Як повідомляє Офіційне Інтернет-представництво Президента України, В.ЮЩЕНКО невдовзі призначить свого постійного представника в Автономній Республіці Крим.
Зараз опрацьовуються останні кадрові формальності, пов`язані з цим призначенням.
Поїздка В.ЮЩЕНКА до Сімферополя запланована на середину лютого.
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