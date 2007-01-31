Ющенко планує особисто представити наступника Москаля

Президент поїде до Сімферополя

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує особисто представити нового постійного представника глави держави в Криму керівництву АРК. Як повідомляє Офіційне Інтернет-представництво Президента України, В.ЮЩЕНКО невдовзі призначить свого постійного представника в Автономній Республіці Крим. Зараз опрацьовуються останні кадрові формальності, пов`язані з цим призначенням. Поїздка В.ЮЩЕНКА до Сімферополя запланована на середину лютого.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter