Ющенко планує особисто представити наступника Москаля

09:02, 31 січня 2007
Політика
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Президент поїде до Сімферополя

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує особисто представити нового постійного представника глави держави в Криму керівництву АРК.

Як повідомляє Офіційне Інтернет-представництво Президента України, В.ЮЩЕНКО невдовзі призначить свого постійного представника в Автономній Республіці Крим.

Зараз опрацьовуються останні кадрові формальності, пов`язані з цим призначенням.

Поїздка В.ЮЩЕНКА до Сімферополя запланована на середину лютого.

 

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