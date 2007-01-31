ООН закликає Шуфрича і Джарти зайнятися відходами

Спеціальний доповідач ООН з питання про токсичні відходи Окечукву ІБЕАНУ закликав владу України не допустити перетворення країни на звалище токсичних відходів із сусідніх держав.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, про це він заявив на пресс- конференції в Києві, підбиваючи підсумки свого візиту в Україну.

Зокрема, він заявив, що Україна зіткнулася з серйозними проблемами у сфері охорони довкілля, які викликані наявністю на території країни великої кількості небезпечних хімічних речовин і токсичних відходів, що залишилися в спадок з радянських часів, і поповнюються зараз незаконним ввезенням відходів із сусідніх держав.

О.ІБЕАНУ повідомив, що на території України є величезна кількість токсичних і небезпечних продуктів і відходів, отриманих в спадок від могутнього радянського промислового комплексу. Зокрема, українцям дісталися чималі запаси вже заборонених пестицидів.

«Під час свого візиту я детальніше спробував розібратися з двома такими випадками, які стосуються преміксу в Закарпатті і кислої смоли в Львівській області. Але я думаю, що це, на жаль, не всі випадки незаконного ввезення токсичних відходів», - заявив О.ІБЕАНУ.

Він додав, що проблема існує, і є деякі підстави вважати, що ситуація, що склалася, частково викликана близьким сусідством України з країнами, які вступили в Європейський Союз, де існують суворі правила поводження з токсичними відходами.

«Ці два перевірені випадки свідчать про термінову необхідність забезпечити адекватний контроль на кордоні і скласти чіткий перелік матеріалів і товарів, які можна імпортувати в країну», - заявив спецпредставник ООН.

Він закликав українську владу відкрито говорити з населенням про ситуацію, що склалася, і виконувати свої міжнародні зобов`язання по вилученню з обороту всіх небезпечних хімічних речовин, а також вживати заходам для того, щоб усі хімікати вироблялися, використовувалися або перероблялися при максимальному скороченні ризиків для людей і навколишнього середовища.

У ході візиту в Україну спеціальний доповідач зустрівся з представниками міністерства з охорони довкілля, міністерства внутрішніх справ, охорони здоров`я, юстиції і міністерства закордонних справ, а також з депутатами, правозахисниками, представниками неурядових організацій і агентств ООН. З метою одержати інформацію з перших рук і побачити все своїми очима 22-25 січня О.ІБЕАНУ відвідав Львів, Ужгород, Новий Розділ, Берегове, а також села Велика Бакта, Мужієво і Шом. Саме звідти надійшли сигнали про незаконне ввезення в Україну заборонених токсичних речовин.

Спецдоповідач ООН підготує доповідь про візит в Україну і представить її на розгляд Ради з прав людини.