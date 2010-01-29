Петьовка бачить дві причини того, що цукор стає "предметом розкоші"

Член президії партії “Єдиний центр”, народний депутат України Василь ПЕТЬОВКА наголошує, що уряд має врегулювати ситуацію на ринку цукру.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ЄЦ, про це він заявив, коментуючи останні зростання цін на цукор.

Зокрема, В.ПЕТЬОВКА зазначив, що для цього в уряду є всі необхідні інструменти та важелі - Державний резерв та Аграрний фонд. “За умови продуманої державної політики та належного фінансування ці два органи здатні були б утримувати ціну на цукор», - переконаний депутат.

Він також зазначив, що вітчизняна цукрова галузь вже давно не здатна задовольнити внутрішніх потреб у цьому продукті. Зокрема, за даними експертів ринку, щорічно українці споживають близько 2 млн. тонн цукру, тоді як виробляться в середньому на 0,5 млн. тонн менше, а дефіцит покривався за рахунок імпорту цукру-сирцю.

В.ПЕТЬОВКА зауважує, що пік попиту на цукор ще попереду, тому, на його думку, Кабміну потрібно негайно розпочати закупівлю імпортної сировини для того, щоб наповнити Держрезерв та Аграрний фонд достатньою кількістю цукру для утримання цін, однак сьогодні, коли світові ціни на цей продукт досягли свого історичного максимуму за 29 років, купити дешевий цукор державі вже не вдасться.

«Очевидно, що наближені до уряду бізнесмени хотіли повторити ситуацію 2005 року, коли в Україні було створено штучний цукровий дефіцит, який призвів до стрибка цін. В результаті у виграші опинилися ті компанії, які завезли в країну дешевий цукор з тростини. Але цього разу світова кон’юнктура внесла свої корективи у плани спритних бізнесменів», - наголосив В.ПЕТЬОВКА.

На його переконання, причин того, що зараз цукор перетворюється на “предмет розкоші” є дві: “Перша - це агресивна поведінка бізнес-оточення прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яке вже зараз намагається «відбити» кошти, вкладені у її виборчу кампанію. Друга – недалекоглядна політика самого уряду, керівник якого, захопившись політикою, повністю забула про економіку”, - заявив В.ПЕТЬОВКА, додавши, найбільше від таких дій страждають звичайні люди.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 січня, Антимонопольний комітет України почав розгляд справи за фактом різкого та істотного підвищення цін на цукор. За попередніми даними, роздрібні ціни на цукор зросли в Україні, в середньому, на 30%. «Оскільки таке значне подорожчання цукру може мати ознаки порушення конкурентного законодавства з боку учасників ринку, комітет почав розгляд справи», - пояснив в.о. голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Водночас, 28 січня під час брифінгу міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН заявив, що підвищення цін на продукти харчування не має економічних чинників. «Зростання цін на окремі види продовольчих товарів, яке має місце останнім часом, є неприродним на фоні загальної тенденції уповільнення інфляційних процесів і тих заходів, які зараз вживаються урядом України щодо стримування цінової ситуації», - відзначив міністр. За його словами, основна причина підвищення цін на продукти харчування – політична, пов`язана з другим туром президентських виборів.

При цьому Б.ДАНИЛИШИН звернувся до регіональних керівників, які представляють опозиційні партії, з проханням взяти під контроль ситуацію, що склалася. Він вважає, що мета опозиції - дискредитувати прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО перед другим туром президентських виборів. «Якби зараз не політичне нагнітання (щодо подорожчання – УНІАН) окремих товарних позицій, окремих товарних груп протягом останніх тижнів перед другим туром президентських виборів, ми могли б мати нормальний індекс споживацьких цін, який був би нижчим за одиницю», - сказав міністр.