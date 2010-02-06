БЮТ заявляє про блокування виборчкомів з боку Партії регіонів

Центральний виборчий штаб Юлії ТИМОШЕНКО подав заяви у суди, а також повідомив ЦВК, ОБСЄ і міжнародних спостерігачів, що представники Партії регіонів блокують включення у склад виборчих комісій представників Ю.ТИМОШЕНКО.

Як ідеться у заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою БЮТ, у Донецькій області штаб Віктора ЯНУКОВИЧА «на повну потужність запустив механізм фальсифікацій голосування, використовуючи спотворене фракцією Партією регіонів виборче законодавство. Для цього представники Партії регіонів, прагнучи встановити абсолютний контроль у окружних і дільничних комісіях регіону, масово блокують включення у склад комісій представників від кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО. Станом на сьогодні особливо тривожна ситуація склалася у окружних комісіях №41, №42, №44, №45 і №52».

«Грубо порушуючи права нашого кандидата, підпорядковані штабу Віктора ЯНУКОВИЧА керівники дільничних комісій або зовсім не розглядають своєчасно подані до включення у склад комісій списки кандидатів, або не оформляють офіційно такі рішення», йдеться у заяві.

Центральний виборчий штаб Ю.ТИМОШЕНКО заявляє, що це не лише «брутальне і цинічне відношення до закону і права, але й стотисячний доказ того, що основний план команди ЯНУКОВИЧА на успіх у виборах – це обман, кримінальні схеми, злочинне порушення будь-яких прав громадян на об’єктивні результати волевиявлення».

Центральний виборчий штаб Ю.ТИМОШЕНКО обурений діями штабів та членів комісій від В.ЯНУКОВИЧА і вимагає негайно припинити підготовку тотальної фальсифікації виборів.