БЮТ пояснив, навіщо масово замінив членів виборчкомів на Донбасі

БЮТ замінив членів виборчих комісій у східних областях України людьми з інших областей, бо на них неможливо чинити адміністративний та моральний тиск.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявляє виборчий штаб «Донбас» кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО.

«Штаб ЯНУКОВИЧА влаштував істерику довкола заміни членів виборчих комісій на Донбасі, оскільки несподіваними замінами штаб Юлії ТИМОШЕНКО підірвав схему майбутніх фальсифікацій виборів. Бютівці повідомили, що дана схема базується на підкупі і залякуваннях членів комісій», зазначають у штабі.

«Де грошима, де залякуваннями прокуратури або погрозами звільнень з роботи представникам ЯНУКОВИЧА вдалося домовитися з деякими членами комісій. Тому було ухвалено рішення привезти в Луганську і Донецьку області професійних людей з інших областей, на яких неможливо чинити ні адміністративний, ні моральний тиск. Це зруйнувало плани команди ЯНУКОВИЧА, яка миттєво впала в інформаційну істерику», - наголошується у повідомленні.

Штаб «Донбас» висловлює подяку тим членам комісій, які змогли в першому турі виборів протистояти масовим фальсифікаціям і захистити результат Ю.ТИМОШЕНКО, йдеться у повідомленні.

Штаб «Донбас» також закликає засоби масової інформації забезпечити максимальну публічність виборчого процесу у Луганській і Донецькій областях, «щоб вся країни побачила – хто і як фальсифікує вибори».