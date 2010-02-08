Лукаш під вибори вдруге стала мамою
00:35, 08 лютого 2010Політика
1500 0
Важить новонароджена 3200 грамів
Депутатка Партії регіонів Олена Лукаш під вибори вдруге стала мамою.
За повідомленням джерел "Української правди", регіоналка народила 7-го лютого ввечері, близько 19-ої години.
За наявною інформацією, Лукаш знову народила дочку.
Важить новонароджена дівчинка 3200 грамів.
Нагадаємо, депутатка Олена Лукаш заміжня за регіоналом Григорієм Ільяшовим.
У пари вже є дочка Марія, яку Олена народила у січні минулого року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter