Лукаш під вибори вдруге стала мамою

00:35, 08 лютого 2010
Політика
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Важить новонароджена 3200 грамів

Депутатка Партії регіонів Олена Лукаш під вибори вдруге стала мамою.

За повідомленням джерел "Української правди", регіоналка народила 7-го лютого ввечері, близько 19-ої години.

За наявною інформацією, Лукаш знову народила дочку.

Важить новонароджена дівчинка 3200 грамів.

Нагадаємо, депутатка Олена Лукаш заміжня за регіоналом Григорієм Ільяшовим.

У пари вже є дочка Марія, яку Олена народила у січні минулого року.

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