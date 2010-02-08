Лукаш під вибори вдруге стала мамою

Важить новонароджена 3200 грамів

Депутатка Партії регіонів Олена Лукаш під вибори вдруге стала мамою. За повідомленням джерел "Української правди", регіоналка народила 7-го лютого ввечері, близько 19-ої години. За наявною інформацією, Лукаш знову народила дочку. Важить новонароджена дівчинка 3200 грамів. Нагадаємо, депутатка Олена Лукаш заміжня за регіоналом Григорієм Ільяшовим. У пари вже є дочка Марія, яку Олена народила у січні минулого року.

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