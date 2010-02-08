Розрив між Януковичем і Тимошенко скоротився до 5%

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 52,08% протоколів, за кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 49,64% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 44,72%.

В.ЯНУКОВИЧ перемагає в 11-ти регіонах, Ю.ТИМОШЕНКО – у 16-ти.

У Криму за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 79,71% виборців (за Ю.ТИМОШЕНКО – 16,03%), у Дніпропетровській області за В.ЯНУКОВИЧА – 62,26% (Ю.ТИМОШЕНКО – 29,51%), у Донецькій області за В.ЯНУКОВИЧА – 90,57% (Ю.ТИМОШЕНКО – 6,41%), у Запорізькій області за В.ЯНУКОВИЧА - 72% (Ю.ТИМОШЕНКО – 21,89%), у Луганській області за В.ЯНУКОВИЧА - 89,01% (Ю.ТИМОШЕНКО – 7,8%), у Миколаївській області за В.ЯНУКОВИЧА - 70,44% (Ю.ТИМОШЕНКО – 24,2%), в Одеській області за В.ЯНУКОВИЧА - 75% (Ю.ТИМОШЕНКО – 19,43%), у Харківській області за В.ЯНУКОВИЧА - 72,8% (Ю.ТИМОШЕНКО – 21,38%), у Херсонській області за В.ЯНУКОВИЧА - 58,4% (Ю.ТИМОШЕНКО – 35,11%), у Севастополі за В.ЯНУКОВИЧА - 84,47% (Ю.ТИМОШЕНКО – 10,33%).

За Ю.ТИМОШЕНКО у Вінницькій області проголосували 71,92% виборців (за В.ЯНУКОВИЧА – 23,85%), у Волинській області за Ю.ТИМОШЕНКО - 81,47% (В.ЯНУКОВИЧА – 13,74%), у Житомирській області за Ю.ТИМОШЕНКО - 57,81% (В.ЯНУКОВИЧА – 36,22%), в Івано-Франківській області за Ю.ТИМОШЕНКО - 87,55% (В.ЯНУКОВИЧА – 8,07%), у Київській області за Ю.ТИМОШЕНКО - 70,26% (В.ЯНУКОВИЧА – 23,36%), у Кіровоградській області за Ю.ТИМОШЕНКО - 54,12% (В.ЯНУКОВИЧА – 40,03%), у Львівській області за Ю.ТИМОШЕНКО – 83,91% (В.ЯНУКОВИЧА – 10,24%), у Полтавській області за Ю.ТИМОШЕНКО – 54,34% (В.ЯНУКОВИЧА – 38,74%), у Рівненській області за Ю.ТИМОШЕНКО – 75,67% (В.ЯНУКОВИЧА – 19,59%), у Сумській області за Ю.ТИМОШЕНКО – 56,55% (В.ЯНУКОВИЧА – 36,56%), Тернопільській області – 88,25% (В.ЯНУКОВИЧА – 8,27%), у Хмельницькій області за Ю.ТИМОШЕНКО – 69,22% (В.ЯНУКОВИЧА – 25,65%), у Черкаській області за Ю.ТИМОШЕНКО – 65,41% (В.ЯНУКОВИЧА – 29,03%), у Чернігівській області за Ю.ТИМОШЕНКО – 63,63% (В.ЯНУКОВИЧА – 31,45%), у Чернівецькій області за Ю.ТИМОШЕНКО – 62,67% (В.ЯНУКОВИЧА 31,4%), у Києві за Ю.ТИМОШЕНКО - 65,36% (В.ЯНУКОВИЧА – 25,82%).

Не підтримали жодного кандидата – 4,5%.