Колесніков: жодної коаліції з БЮТ не може бути
13:15, 08 лютого 2010Політика
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Хіба поєднання зусиль...
Народний депутат України, перший заступник голови Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ виключає можливість створення більшості у Верховній Раді між фракціями ПР і БЮТ після виборів Президента України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Сьогодні ми стоїмо на різних ідеологічних платформах. Жодної коаліції з БЮТ не може бути», - заявив Б.КОЛЕСНІКОВ, відповідаючи на запитання журналістів стосовно перспектив українського парламентаризму в післявиборчий період.
Водночас, політик не виключив, що поєднання зусиль Партії регіонів і БЮТ можливі у майбутньому, але лише з метою внесення змін до Конституції, розвитку демократії в Україні тощо.
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