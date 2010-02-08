Колесніков: жодної коаліції з БЮТ не може бути

Народний депутат України, перший заступник голови Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ виключає можливість створення більшості у Верховній Раді між фракціями ПР і БЮТ після виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Сьогодні ми стоїмо на різних ідеологічних платформах. Жодної коаліції з БЮТ не може бути», - заявив Б.КОЛЕСНІКОВ, відповідаючи на запитання журналістів стосовно перспектив українського парламентаризму в післявиборчий період.

Водночас, політик не виключив, що поєднання зусиль Партії регіонів і БЮТ можливі у майбутньому, але лише з метою внесення змін до Конституції, розвитку демократії в Україні тощо.