Януковичу натякнули, що діалог з Тимошенко допоміг би вирішити проблему

Центральний штаб кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО може ухвалити рішення щодо оскарження результатів голосування на президентських виборах у Луганській області.

Таку думку сьогодні під час прес-конференції в УНІАН висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«У Луганській області зараз складають протоколи, юристи починають з цим працювати, у принципі, можливо, що Центральний штаб Тимошенко ухвалить рішення щодо оскарження результатів у Луганській області», - відзначив експерт.

На його думку, за підсумками голосування на президентських виборах максимальний розрив між кандидатами Ю.ТИМОШЕНКО і Віктором ЯНУКОВИЧЕМ буде на рівні 3%.

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також вважає, що такий розрив забезпечено за рахунок голосів на Донбасі: «Наскільки це вплине на результат, і взагалі, чи буде це взято до уваги – це інше питання. Факт залишається фактом – ці 3% набрано за рахунок Донецької і Луганської областей», - переконаний експерт.

За його словами, під час виборів були фальсифікації з боку Партії регіонів, проте вони не мали масового характеру. «Фальсифікації ПР зімкнулися на території однієї-двох областей. Це і успіх, з одного боку, але з іншого боку, ми бачимо, що на території всієї країни вже не виходить зробити такі дії», - говорить О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

При цьому він відзначив, що вперше в історії України Президентом стане кандидат, який не переміг у більшості регіонів країни, зокрема у Києві. І тому О.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що В.ЯНУКОВИЧУ буде досить складно з низьким рівнем легітимності бути повноцінним Президентом без налагодження діалогу з Ю.ТИМОШЕНКО.

Він також сказав, що багато міжнародних організацій відзначають, що вибори пройшли досить спокійно. «Рівень роботи щодо підвищення явки був настільки тонким, що багато міжнародних спостерігачів цього не добачили», - підкреслив експерт.