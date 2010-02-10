Регіонали готові йти на ще одні вибори

Партія регіонів готова до проведення дострокових виборів Верховної Ради.

Про це заявив регіонал Борис Колесніков в ефірі Шустер Live.

"Якщо всі українські політики, які представлені в парламенті, візьмуться за вихід з кризи, то коаліція може досить довго пропрацювати. Якщо ж такого не відбудеться, то розпуск парламенту - це єдиний вихід з цієї ситуації", - сказав він.

На питання, чи готова Партія регіонів до такого варіанту розвитку подій, депутат відповів: "У тому числі".

Коментуючи інформацію про те, що між президентом Віктором Ющенком і Партією регіонів до президентських виборів була досягнута домовленість про створення нової коаліції за участю депутатів від НУ-НС, Колесніков зазначив: "Такої домовленості навіть теоретично не могло бути".

"Тоді що заважало створювати коаліцію раніше, якщо такі домовленості могли бути? Це неможливо", - підкреслив регіонал.

На питання щодо розподілу міністерських портфелів між учасниками можливої нової коаліції, Колесніков відповів: "Ми готові віддавати портфелі за голосування за тими законами, які виведуть Україну з кризи".

Регіонал також вчергове відкинув можливість створення коаліції з БЮТ, та наголосив, що після другого туру президентських виборів не було жодних зустрічей між керівництвом БЮТ та Партії регіонів.

Крім того, він спростував інформацію про те, що в ніч виборів у штабі Партії регіонів з`явилися 17 депутатів від БЮТ, в тому числі Богдан Губський: "Це брехня. Цього не було".

Колесніков також заявив, що "дуже б хотілося", щоб Ющенко привітав Януковича з можливою перемогою на президентських виборах.

Українська правда