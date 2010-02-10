«Де ВОНА?»: мовчання Тимошенко викликає спекуляції

Кандидат у президенти Юлія Тимошенко незвично довго не виходить на загал і не коментує результати виборів. Оглядачі припускають: вона не була психологічно готова до поразки.

Експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Світлана Конончук впевнена, що оскаржити результати другого туру голосування та визнати вибори недійсними у Юлії Тимошенко не вийде, бо виборчий закон дозволяє це зробити лише на окремих дільницях, а не в округах.

Натомість Конончук впевнена, що ажіотаж з оскарженням результатів Тимошенко потрібен, аби не показати політичну слабкість та якомога довше зберегти посаду прем’єр-міністра. «Якщо вона складе зброю і скаже, що все гаразд, то від неї багато хто відвернеться. Чим довше команда Тимошенко буде затягувати процедуру остаточного оголошення результатів виборів, тим більше вони виграють часу, аби впливати в парламенті і консолідувати тих, хто хитається, довкола себе», каже Світлана Конончук. На її думку, таким чином Юлія Тимошенко може зберегти нинішню коаліцію в парламенті, аби та забезпечувала її спокій на прем’єрській посаді.

Експерт переконана, що кількаденне мовчання лідера БЮТ після виборів свідчить також про те, що вона не була психологічного готова до поразки і не передбачила для дій план «Б». Але після паузи Тимошенко знову з’явиться на екранах, аби електорат не втрачав до неї уваги. «Цей час використовується для розробки нової стратегії збереження Тимошенко і уряду Тимошенко», - сказала експерт Українського незалежного центру політичних досліджень

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