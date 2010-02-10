Регіонали закликали своїх прихильників «не розслаблятися» до інавгурації

Під стінами Центральної виборчої комісії продовжується мітинг прихильників кандидата на пост Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі перед прихильниками виступають народні депутати від Партії регіонів. Вони закликають присутніх «не розслаблятись» і зробити все, щоб захистити вибір українського народу і привести до «інавгурації обраного народом Президента».

В ці хвилини ситуація спокійна.

Як повідомляв УНІАН, прихильники Партії регіонів проводять акцію біля ЦВК на підтримку «вибору українського народу» вже третій день.

ЦВК опрацювала вже 99,99% протоколів: за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 48,95% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,47%.