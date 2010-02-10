У Януковича кажуть, що БЮТ підбурює жителів Криму до неправдивих свідчень

Кримський штаб кандидата в президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА заявляє про спроби опонентів лідера Партії регіонів направити в регіони автономії людей для купівлі неправдивих свідчень проти водіїв, які підвозили виборців до дільниць під час проведення другого туру виборів глави держави.

«За вельми значні гроші виборцям пропонується звести наклеп на водіїв, які підвозили кримчан до дільниць в день голосування, заявивши, що під час підвезення проводилась агітація за В.ЯНУКОВИЧА. Людей штовхають на наклеп і неправдиві свідчення, що є діянням, яке кримінально карається», - говориться в заяві кримського штабу, текст якої передано УНІАН.

«Регіонали» стверджують, що добиратися до дільниць жителям Криму «в морози і ожеледь» допомагали «ентузіасти і волонтери».

На думку авторів заяви, штаби Юлії ТИМОШЕНКО, яка не визнає поразки на президентських виборах, «намагаються сфабрикувати приводи для того, щоб поставити під сумнів результати волевиявлення».

7 лютого в Україні відбувся другий тур виборів.

За В.ЯНУКОВИЧА проголосували 48,95% виборців, за Ю.ТИМОШЕНКО - 45,47%, такі дані після обробки 99,99% електронних протоколів обнародувала Центральна виборча комісія. Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців.