У БЮТ вже придумали, на якій книзі має складати присягу Янукович

Рівень фальсифікацій на нинішніх президентських виборах перевищив показники 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради народний депутат від БЮТ Віктор ТАРАН.

Він вважає, що «вибори сфальсифіковано». При цьому депутат наголосив, що звернення Віктора ЯНУКОВИЧА до українського народу російською мовою свідчить про те, що це «був сигнал для наступу на українську мову, на українську духовність і культуру». На переконання В.ТАРАНА, «те, що людина, яка бачить себе Президентом України, звертається до українського народу мовою чужої держави, це було просто дико». (УНІАН: В.ЯНУКОВИЧ свою першу промову після оголошення даних екзит-полів виголосив російською мовою).

В.ТАРАН наголосив, що неможливо уявити собі, що Президент Франції звертається до свого народу німецькою мовою, а канцлер Німеччини – французькою.

При цьому депутат підкреслив, що у випадку, якщо В.ЯНУКОВИЧ все-таки стане Президентом України, то він мав би складати присягу не на Пересопницькому Євангелієві, а «на «Каштанці» відомого міжнародного «поета» Антона Чехова». (УНІАН: у ВР новообраний Президент присягає на вірність народу на Конституції України та на Пересопницькому Євангелієві як найдорожчій духовній святині).