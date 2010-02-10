Депутати нарешті затвердили регламент Верховної Ради

11:09, 10 лютого 2010
Політика
4420 0

Закон зібрав 368 голосів

Український парламент ухвалив Закон України «Про регламент Верховної Ради».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 368 народних депутатів з 430, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, підтримали ухвалення документа 170 депутатів від Партії регіонів, 140 – від БЮТ, 7 – НУ-НС, 27 – від КПУ, 19 – від Блоку Литвина та 5 – позафракційних.

Цим законом затверджується регламент Верховної Ради, що діє від 19 вересня 2008 року.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter