Прихильникам Януковича під ЦВК показують радянську хроніку
Мітинг триває третій день
На площі Лесі Українки біля будівлі Центральної виборчої комісії триває мітинг прихильників кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
Як передає кореспондент УНІАН, зараз на площі близько 5 тис. мітингувальників з прапорами Партії регіонів.
Вони слухають фонограму пісень Таїсії ПОВАЛІЙ і скандують «Янукович!». На моніторах демонструється архівна хроніка Радянської України, зокрема за 1950 рік, а також фрагменти з виступів В.ЯНУКОВИЧА та інших членів Партії регіонів.
Як повідомляв УНІАН, прихильники Партії регіонів проводять акцію біля ЦВК на підтримку «вибору українського народу» вже третій день.
ЦВК опрацювала вже 100% протоколів: за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 48,95% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,47%.