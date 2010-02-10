У ПР кажуть, що з частиною нардепів від БЮТ "працюють за всіма напрямками"

Партія регіонів сьогодні веде переговори про створення коаліції з усіма фракціями, окрім БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв`ю журналістам перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Водночас він додав, що «з окремими депутатами від БЮТ ведуться роботи за всіма напрямками».

О.ЄФРЕМОВ сказав, що ухвалення сьогодні парламентом у вигляді закону регламенту Верховної Ради України сприятиме створенню коаліції. Він нагадав, що в регламенті йдеться про необхідність 226 народних депутатів для створення коаліції.

За словами депутата, сьогодні в парламенті відсутній документ, який би підтверджував, що в коаліції БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина є 226 підписів під створенням коаліції.

Він підкреслив, що закон прийнято, і є надія, що Президент України підпише його. Водночас, додав парламентарій, якщо буде накладено вето, то, враховуючи, що за цей закон голосували понад 300 народних депутатів, є шанси, що вето Президента буде подолано.

О.ЄФРЕМОВ не зміг відповісти на запитання, коли може бути створена коаліція в парламенті. За його словами, або коаліція буде створена, або стоятиме питання «про подальшу роботу Верховної Ради України».