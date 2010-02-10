У БЮТ вважають, що до коаліції, як і раніше, можуть входити лише фракції

Перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН вважає, що ухвалення Регламенту Верховної Ради у вигляді закону не дасть можливості створювати коаліцію не фракціями, а окремими депутатами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами депутата, в регламенті чітко сказано, що саме фракції утворюють коаліцію, і окремі депутати не можуть входити до складу коаліції.

У той же час лідер депутатської групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО зазначив, що його група не голосувала за ухвалення закону про Регламент ВР, оскільки «ми побоюємося, що маніпуляції з регламентом можуть стати підставою для спрощення процедури створення нової коаліції, яка буде базуватися на простій більшості депутатських підписів, а не на рішеннях парламентських фракцій, що суперечить самому духу виборчої системи».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР затвердила регламент парламенту у вигляді закону. Закон складається з шести розділів та 240 статей.

Зокрема, у третьому розділі викладені питанням щодо формування коаліції депутатських фракцій, робочих органів ВР, обрання, призначення та відкликання її посадових осіб.

Автор цього закону Олександр ЄФРЕМОВ сказав, що прийняття регламенту ВР як закону сприятиме створенню коаліції, зазначивши, що в регламенті йдеться про необхідність 226 народних депутатів для сформування коаліції.