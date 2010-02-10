Тимошенко обіцяють зустріч з Януковичем, якщо вона вибачиться
13:41, 10 лютого 2010Політика
6511 0
Герман наполягає: це має бути публічно
Заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає, що Віктор ЯНУКОВИЧ може зустрітися з Юлією ТИМОШЕНКО в разі її публічних вибачень перед ним.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції.
Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, чи може В.ЯНУКОВИЧ зустрітися з Ю.ТИМОШЕНКО, Г.ГЕРМАН відповіла: «Я думаю, що так». При цьому Г.ГЕРМАН зазначила, що це може відбутися після публічних вибачень Ю.ТИМОШЕНКО.
«Вона повинна вийти перед камерами і сказати: я говорила неправду, я обманювала людей, я звинувачувала, не маючи на те підстав», - сказала Г.ГЕРМАН.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter