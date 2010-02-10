Тимошенко обіцяють зустріч з Януковичем, якщо вона вибачиться

Заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає, що Віктор ЯНУКОВИЧ може зустрітися з Юлією ТИМОШЕНКО в разі її публічних вибачень перед ним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, чи може В.ЯНУКОВИЧ зустрітися з Ю.ТИМОШЕНКО, Г.ГЕРМАН відповіла: «Я думаю, що так». При цьому Г.ГЕРМАН зазначила, що це може відбутися після публічних вибачень Ю.ТИМОШЕНКО.

«Вона повинна вийти перед камерами і сказати: я говорила неправду, я обманювала людей, я звинувачувала, не маючи на те підстав», - сказала Г.ГЕРМАН.