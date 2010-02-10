Експерт: і Янукович, і Тимошенко недооцінили реформу в ЖКГ

Популізм, нездійсненні обіцянки і відсутність чіткого плану реформування і розвитку житлово-комунального господарства країни привели лідера ПР Віктора ЯНУКОВИЧА до непереконливої перемоги, а лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО – до поразки на виборах Президента України. Таку думку висловив УНІАН лідер «Комунального фронту» Віталій ЯКОВЕНКО.

За його словами, якби хоч один з кандидатів виступив з конкретними пропозиціями про те, як змінити пострадянську систему взаємин у ЖКГ, щоб люди змогли гарантовано отримувати якісні послуги за розумні гроші і мали можливість платити тільки за те, що вони одержують, – люди б масово не голосували проти всіх.

«Результати соціологічних досліджень свідчать про те, що 84,7% міського населення України вважають проблему ЖКГ достатньо серйозною, щоб на неї звернули увагу політики, при цьому 33% респондентів заявили про свою однозначну підтримку кандидата в президенти, який запропонував би чіткий план реформування галузі і зайнявся упорядковуванням теплозабезпечення і гарячого водопостачання. Голоси цих людей могли серйозно вплинути на результат виборів. Але, на превеликий жаль, обидва кандидати пішли торованою стежкою порожніх обіцянок, яка і привела їх до такого результату», – відзначив В.ЯКОВЕНКО.

Довідка. Громадський рух «Комунальний фронт» створено в грудні 2009 року. Поява організації обумовлена попитом населення на самоорганізацію для відстоювання своїх прав на комунальні послуги належної якості і комфортні умови проживання. На сьогодні осередки «Комунального фронту» функціонують у 9 містах, ще в 10 містах планується створити такі організації найближчим часом.