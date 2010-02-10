Міжнародні експерти визначили десять пріоритетів для України

Завершення реформи газового сектора, забезпечення незалежності Національного банку і перехід до таргетування інфляції мають стати першими кроками нового Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції були представлені рекомендації Міжнародної комісії незалежних експертів, програма дій на перший рік після вступу на пост нового Президента України. Їх представили старший дослідник Інституту ПЕТЕРСОНА з міжнародної економіки (м. Вашингтон), співголова комісії Андерс ОСЛУНД, президент Центру економічного розвитку, співголова комісії Олександр ПАСХАВЕР і директор Міжнародного центру перспективних досліджень Ольга ШУМИЛО.

Як зазначив О.ПАСХАВЕР, після президентських виборів Україна матиме унікальну можливість провести реформи, які створять основу для постійного економічного зростання.

Так, на думку експертів, політичний мандат нового Президента, шок після недавньої глибокої економічної кризи і незадоволеність суспільства існуючим станом речей створюють ідеальні умови для проведення успішних реформ.

При цьому експерти вважають, що Україні необхідно, по-перше, створити нову організаційну структуру, здатну провести реформи, по-друге, визначити пріоритети реформування і, по-третє, використовувати співпрацю з міжнародними організаціями як «якір» для проведення реформ.

Так експерти пропонують створити Комісію з питань реформ при Кабінеті міністрів України під головуванням віце-прем`єр-міністра з відповідними повноваженнями. Комісія з питань реформ повинна мати власний бюджет і єдину мету: розробити і запровадити реформи. Спільно з Координаційним бюро європейської і євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів України комісія має стати провідником реформ від імені КМУ.

Далі експерти відзначають необхідність чітко сформулювати пріоритети реформ. Такими пріоритетними завданнями експерти вважають підвищення ефективності держави; забезпечення фінансової стабільності; пом`якшення вимог стосовно підприємців; підвищення ефективності соціальної політики.

Після цього, на думку експертів, Україні слід скористатися своїм міжнародним потенціалом або зовнішньою допомогою для подолання внутрішніх перешкод проведенню реформ.

Експертна комісія визначила три «якорі», які можуть допомогти Україні в реалізації прагнення провести реформи: Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз і Світовий банк.

Загалом Міжнародна комісія незалежних експертів виділила десять пріоритетів для України в 2010 році, серед яких: завершення реформи газового сектора; забезпечення незалежності Національного банку України; перехід до таргетування інфляції; зменшення витрат державного бюджету; здійснення комплексного дерегулювання підприємницької діяльності; підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом; відновлення приватизації; законодавче закріплення дозволу на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення; ухвалення Закону України «Про доступ до публічної інформації»; завершення ухвалення сучасного комерційного законодавства.

Довідка УНІАН. Міжнародна комісія незалежних експертів створена у вересні 2009 року для підготовки програми дій України після президентських виборів. Ініціаторами її створення були А.ОСЛУНД і О.ПАСХАВЕР, які стали співголовами комісії. Членами комісії є провідні міжнародні і українські вчені, політики і юристи. Робота комісії була профінансована міністерствами закордонних справ Швеції і Нідерландів. Підтримку надала також Програма розвитку ООН. Міжнародний центр перспективних досліджень виконав функцію секретаріату комісії.