Янукович розказав, з якими президентами зустрінеться в першу чергу

Неофіційний переможець виборчих перегонів Віктор Янукович обіцяє зробити пріоритетними для України відносини із Росією та СНД. “Наші країни тісно пов’язані - економікою, культурою, історією”, - так Янукович пояснив свою позицію у зверненні до народу України, оприлюдненому прес-службою ПР. “Наші господарчі комплекси доповнюють один одного. Ці переваги необхідно використовувати заради наших народів”.

Разом з тим Янукович обіцяє не просто декларувати прихильність України загальнолюдським вартостям, а й використовувати досвід розвинутих країн у реорганізації роботи політичних інститутів, в бізнесі, законодавстві, у гуманітарних питаннях.

Також лідер ПР, який у цьому зверненні вперше публічно назвав себе “новим Президентом”, заявив, що має намір якнайшвидше зустрітися з лідерами Росії, ЄС та США з метою налагодження нових робочих відносин. “Це дуже важливо для України”, - підкреслюється у зверненні.