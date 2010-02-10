Штаб Тимошенко вимагатиме скасувати результати виборів у Дніпропетровську

Дніпропетровський міський штаб кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО офіційно заявив про те, що результати виборів у Дніпропетровську були сфальсифіковані.

Про це повідомляє інформаційне агентство «Новий міст»з посиланням на заяву Дніпропетровського міського штабу Ю.ТИМОШЕНКО від 10 лютого.

«Більш ніж на половині виборчих дільниць міста регіонали здійснювали масове підвезення виборців за допомогою мікроавтобусів. Задокументовано факти і докази того, що під час підвезення в автомобілях здійснювалася агітація за кандидата Віктора ЯНУКОВИЧА. Крім того, в мікроавтобуси не пропускали людей, які хотіли під`їхати до виборчої дільниці і проголосувати за Ю.ТИМОШЕНКО», - йдеться у заяві.

Штаб Ю.ТИМОШЕНКО відзначає, що тільки за фактом підвезення виборців в окружні виборчкоми бути направлено 184 скарги.

Також представниками Дніпропетровського штабу Ю.ТИМОШЕНКО було зафіксовано факти голосування вдома тоді, коли люди не мали на руках медичних довідок. З цього приводу представниками штабу бути направлено близько 200 скарг до ОВК.

Крім того, зазначається у заяві, були виявлені порушення при голосуванні людей у лікарнях.

«Є факти, коли в студентській лікарні № 18 за день до виборів перебувало 10 осіб, а в день голосування їх там виявилося понад 40, і в цій студентській лікарні голосували люди 1932 року народження. Ми написали близько 200 скарг з приводу внесення змін до списків виборців під час голосування. По-перше, на всіх виборчих дільницях міста ці списки було узурповано представниками Партії регіонів, по-друге, процес внесення до списків виборців відбувався без голосування членами ДВК», - відзначають представники Ю.ТИМОШЕНКО.

У заяві відзначено, що у понеділок, 8 лютого, о 23.00 були підготовлені пакети документів за фактом всіх порушень, зі скаргами всіх спостерігачів і довірених осіб кандидата на пост Президента України Ю.ТИМОШЕНКО для передачі на всі ОВК Дніпропетровська. Однак з 6 ОВК документи на розгляд прийняли тільки в одній. Двері решти виборчкомів були закриті, хоча, згідно із законом, вони мали працювати до 24.00.

«Офіційних причин, чому комісії припинили працювати на годину і більше раніше, нам дотепер не назвали. Більше того, члена ОВК, депутата Дніпропетровської міськради Тараса ЖУКОВА затримали співробітники міліції. Правоохоронці не допустили представників БЮТ на всі ОВК. У результаті цих порушень ми не змогли вчасно передати пакети документів, які мали істотно вплинути на результати виборів», - відзначає Дніпропетровський штаб Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми вважаємо такі дії тиском і використовуванням адмінресурсу з боку представників Віктора ЯНУКОВИЧА. Більш того, ми дотепер не маємо відповідей на офіційні листи від прокуратури і МВС про численні скарги і порушення, які сталися у день виборів. Враховуючи всі ці факти, ми вимагатимемо скасування результатів виборів Президента у Дніпропетровську», - наголошується у заяві.