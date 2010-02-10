Жириновський має претензії до української влади: «обжерлися сала»...

Віце-спікер Державної думи РФ, лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ вимагає від влади України повернути йому фабрику у місті Костополь Рівненської області, яка належала його предкам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі радіостанції «Эхо Москвы».

«Фабрика моя – з 1905 року… Вони (Україна) ж хочуть в Євросоюз - зобов`язані повернути. Прибалтика повертає всім все, і вони мають повертати. Я один прошу, що, важко дати? Такі уперті, обжерлися сала, і нічого не хочуть. Я писав листи ЯНУКОВИЧУ, ЮЩЕНКУ і ТИМОШЕНКО – ніхто мою фабрику мені не повертає. Теж мені, європейці. Нехай повернуть майно», - заявив В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

Він відзначив, що ця частина України входила «у спільну країну» і там жили його предки.

«Там їх могили, а зараз це закордон, я туди навіть не можу поїхати інколи. І не дозволяють зайти на фабрику», - поскаржився В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

Як повідомлялося, В.ЖИРИНОВСЬКИЙ неодноразово заявляв, що домагатиметься від українського уряду повернення Едельштейну деревообробної фабрики, що раніше належала його діду Іцхаку, в Костополі Рівненської області.

У Костополі існує кілька деревообробних підприємств, проте на всіх заперечують будь-яку причетність до дідуся В.ЖИРИНОВСЬКОГО Іцхака ЕДЕЛЬШТЕЙНА.

Згідно із законодавством України, націоналізоване майно поверненню не підлягає: громадяни інших країн не мають права претендувати на власність незалежно від документів, що підтверджують їх права.