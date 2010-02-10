Янукович пригрозив взятися за «калене залізо»

До Віктора Януковича дійшли чутки, що деякі багаті люди в парламенті пропонують депутатам великі гроші в обмін на те, щоб потім торгуватися з ним за посади в уряді, за вплив на лідера регіоналів. Неофіційний переможець президентських перегонів підтвердив це на прохання преси, повідомляє прес-служба Партії регіонів.

„До мене дійшли такі чутки. Але я не маю підтвердженої інформації. – заявив Янукович. - Якщо це підтвердиться – моя реакція буде однозначна. Я в жодному разі не допущу, щоб корупціонери керували політикою. Я буду випалювати це явище каленим залізом.”