Янукович пригрозив взятися за «калене залізо»
17:12, 10 лютого 2010Політика
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Його нардепам пропонують гроші?
До Віктора Януковича дійшли чутки, що деякі багаті люди в парламенті пропонують депутатам великі гроші в обмін на те, щоб потім торгуватися з ним за посади в уряді, за вплив на лідера регіоналів. Неофіційний переможець президентських перегонів підтвердив це на прохання преси, повідомляє прес-служба Партії регіонів.
„До мене дійшли такі чутки. Але я не маю підтвердженої інформації. – заявив Янукович. - Якщо це підтвердиться – моя реакція буде однозначна. Я в жодному разі не допущу, щоб корупціонери керували політикою. Я буду випалювати це явище каленим залізом.”
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