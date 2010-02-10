Зміст скарг, які отримує ЦВК, дає підстави для перерахунку

Зміст скарг, які надходять до Центральної виборчої комісії щодо необхідності перерахунку голосів на деяких виборчих дільницях, дають підстави для цього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.

Вона зазначила, що сьогодні до ЦВК надійшло кілька десятків таких скарг, але вони ще не розглядалися на засіданні комісії.

«Ознайомлення з першими із них вже дає підстави ставити питання про необхідність доручення відповідним окружним виборчим комісіям про проведення повторного перерахунку голосів”, - сказала вона, констатувавши, що “мають місце випадки, коли з порушенням встановлених законом вимог доставлялася виборча документація до ОВК, була порушена цілісність пакетів із виборчою документацією».

Ж.УСЕНКО-ЧОРНА зазначила, що відповідно до закону, окружна виборча комісія повинна в такому разі провести перерахунок голосів виборців.

«В окремих випадках ОВК порушували закон і не лише не приймали таких рішень, а навіть голови окружних виборчих комісій одноосібно вирішували це питання і не виносили на голосування ініційоване членами комісія від іншого кандидата на пост Президента України питання щодо проведення повторного підрахунку голосів на дільниці», - зазначила Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

Як повідомляв УНІАН, керівник Центрального виборчого штабу кандидата на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що БЮТ вже юридично довів факти фальсифікації з боку штабів іншого кандидата у президенти - Віктора ЯНУКОВИЧА.

За його словами, штаб Ю.ТИМОШЕНКО передав до ЦВК документи з вимогою про перерахунок голосів на більш як 900-х виборчих дільницях.