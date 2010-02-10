Є небезпека, що ЦВК поверхнево поставиться до скарг

До Центральної виборчої комісії надходять скарги від членів окружних виборчих комісій про фальсифікації в ході другого туру президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.

Зокрема, за її словами, це стосується зарахування недійсних бюлетенів на користь одного з кандидатів на пост Президента, відмову ОВК провести перерахунок голосів. Йдеться і про заяви про голосування за межами виборчої дільниці, які були написані однією рукою.

У той же час Ж.УСЕНКО-ЧОРНА вважає, що давати оцінку окремим думкам членів ОВК, які надходять до ЦВК разом з протоколами, є передчасним і суб’єктивним.

«Окремі думки за своїми фактами є абсолютно різними, але насторожує те, що в окремих окружних виборчих комісіях, переважно у східних регіонах України, чинилися системні перешкоди роботі членів ОВК з метою перешкодити їм виконати передбачені законом функції щодо контролю за дотриманням закону при прийнятті протоколів дільничних виборчих комісій», - зазначила вона.

Також вона підкреслила, що ЦВК має розглянути і вивчити усі ці скарги.

«ЦВК повинна буде більш детально, більш глибоко дослідити всі обставини, які викладені в окремих думках, і надати їм дійсно обґрунтовану оцінку, що, звісно, потребує часу і вивчення конкретних обставин… З іншого боку є велика небезпека в тому, що ЦВК поверхнево віднесеться до виконання своїх обов’язків і не розгляне всіх поданих до ЦВК скарг та окремих думок. Дуже не хотілося, щоб ЦВК якимось чином відтворювала той досвід, який мав місце у 2004 році», - наголосила заступник голови ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в Україні пройшов другий тур виборів глави держави. За президентський пост боролися керівник Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

За результатами підрахунку 100% протоколів, за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 48,95% виборців, за Ю.ТИМОШЕНКО - 45,47%. Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців.

Блок Юлії Тимошенко вимагає, зокрема, перерахунку голосів на всіх виборчих дільницях Кримської автономії, Донецької та Луганської областей.