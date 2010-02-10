До ЦВК надійшли протоколи від 186 окружних комісій
21:40, 10 лютого 2010Політика
1212 0
Станом на 21.30
Сьогодні Центральна виборча комісія прийняла протоколи від 116 окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів.
Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК.
Таким чином, за даними Комісії, станом на 21.30 на опрацюванні в ЦВК перебувають протоколи про підсумки голосування 186 окружних виборчих комісій із 225.
Також у ЦВК зазначили, що сьогодні на засіданні було розглянуто 1 протокол ОВК з позначкою "Уточнений".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter