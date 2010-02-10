Перерахунок голосів не вплине на результат виборів
Аргументи Андрія Єрмолаєва
Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що перерахунок голосів виборців не вплине на зміну результатів президентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив на прес-конференції в Києві.
Політолог вважає, що представники обох кандидатів в президенти використовували технології для збільшення кількості голосів на тих чи інших виборчих дільницях.
«У мене є підозра, що кожна зі сторін використовувала і мобілізаційні технології організації голосування, і є підозри про порушення», - сказав політолог.
Водночас А.ЄРМОЛАЄВ вважає, що ці порушення співвідносні за кількістю у обох кандидатів. Тому він прогнозує, що у разі ініціації прихильниками лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО перерахунку голосів в округах, де переміг лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, його прихильники одразу ж порушать питання про перерахунок голосів в округах, де перевагу одержала прем`єр-міністр. «Відповідно, практичного результату опротестовування виборів і скорочення розриву навряд чи можна буде досягти», - сказав. А.ЄРМОЛАЄВ.
Також політолог переконаний, що БЮТ не домагатиметься визнання результатів виборів у цілому недійсними, оскільки вже фактично відбулася їх міжнародна легітимізація.
А.ЄРМОЛАЄВ нагадав, що в українському законодавстві чітко визначено терміни підрахунку голосів, опротестування виборів і проведення інавгурації. «Я думаю, ця жорсткість і виразність закону у цих питаннях дає змогу говорити, що вже за два тижні – незалежно від напруження, яке збережеться в ці дні навколо окремих судових процесів – результат буде підтверджено і оприлюднено, і дата інавгурації буде максимально наближена до терміну оголошення (результатів) виборів», - відзначив він.
«Тобто, довго тягнути гуму не будуть», - додав політолог.