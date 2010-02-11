Частина фракції НУ-НС хоче старої коаліції, але з новим прем'єром?

Частина фракції НУ-НС пропонує своїм колегам по існуючій коаліції зберегти нинішній формат коаліції за умови обрання нового прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.

«Зараз пропозиція є єдина – зберегти чинну коаліцію. Ця пропозиція є від частини фракції «Наша Україна – Народна самооборона». І після збереження цієї коаліції пропонувати кандидатуру прем’єр-міністра, але нову», - сказав він.

І.ШАРОВ зауважив, що далі цього справа не пішла і поки не обговорювалася кандидатура нового прем’єр-міністра. «Ми цю пропозицію на своїй фракції не обговорювали, я тільки як керівник повідомив про це», - сказав він.