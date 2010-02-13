Євросоюз хоче визначеності в українській політиці

Європейський Союз не хоче збереження невизначеності в українській політиці.

Таку думку в телефонній розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі висловив директор програми «Росія в регіональному й глобальному контексті» фінського Інституту міжнародних справ Аркадій МОШЕС.

«ЄС визнав результат виборів. Два тури спостерігачі міжнародні фіксують, що вибори відбуваються відповідно до критеріїв, відповідно до стандартів. У цій ситуації похід до суду мало що дає», - заявив він, коментуючи можливість оспорювання Юлією ТИМОШЕНКО результатів президентських виборів у судах.

«Можна, напевно, спробувати оспорити й дійсно довести якісь порушення, які, напевно, були на якихось дільницях, але, що стосується ЄС, то, на мою думку, ЄС не дуже хоче збереження невизначеності в українській політичній ситуації», - додав експерт.

Він зазначив, що Євросоюз набагато в більшій мірі влаштували б перші зрозумілі кроки в плані переформатування коаліції й можливого формування нового складу уряду.

Разом із тим, А.МОШЕС висловив переконання в тому, що Євросоюз постарається зберегти певну відстороненість, щоб не виникало враження, що він намагається грати роль внутрішньополітичного гравця.

«Позиція ЄС і в 2004 році, і зараз була однозначною: головне – це процедура, Президента обирає український народ. Не зовнішні дійові особи – будь то ЄС або Росія – повинні визначати те, як виглядатиме конфігурація політичних сил в Україні», - зазначив фінський експерт.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними Центральної виборчої комісії Віктор ЯНУКОВИЧ у другому турі виборів набрав 48,95% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО – 45,47%.