Члени ЦВК мало не посварились через розгляд скарг

Центральна виборча комісія перенесла на завтра розгляд скарг всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” стосовно підрахунку голосів на низці виборчих дільниць.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому засіданні ЦВК розглядала 52 скарги уповноваженої особи партії ВО “Батьківщина” Марини ГАЙДАЙ.

Серед членів ЦВК виникла дискусія щодо доцільності розгляду цих документів.

Зокрема, член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ зазначив, що всі ці скарги оформлені неналежним чином. Він також додав, що до комісії продовжують надходити скарги від “Батьківщини”, зокрема, сьогодні надійшло ще 12 скарг.

За словами М.ОХЕНДОВСЬКОГО, у зв’язку з тим, що скарги були подані пізніше встановленого законом терміну, їх треба було повернути скаржнику, але цього не вдалося зробити, бо за вказаною у цих документах адресою М.ГАЙДАЙ не мешкає.

Його слова спростувала заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, яка зазначила, що адреса М.ГАЙДАЙ вказана правильна.

У свою чергу, член ЦВК, доповідач з цього питання Тамара АСТАХОВА також стверджувала, що М.ГАЙДАЙ не проживає за адресою, вказаною у скаргах.

Заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА запропонував членам комісії перенести розгляд цього питання на понеділок. 15 лютого, мотивувавши це тим, що члени Центрвиборчкому повинні ознайомитися зі змістом поданих скарг, однак його пропозицію підтримали лише три члени комісії.

За словами Т.АСТАХОВОЇ, суб’єкт скарги – М.ГАЙДАЙ – просить ЦВК визнати недійсними результати голосування на ряді виборчих дільниць у декількох ТВО.

Після доповіді Т.АСТАХОВОЇ члени ЦВК проголосували за оголошення перерви у засіданні комісії до 10.30 14 лютого з метою ознайомлення зі змістом 52-х скарг М.ГАЙДАЙ, що надійшли раніше, та тими, що надійшли сьогодні.

Як зазначив після засідання А.МАГЕРА, у зв’язку з тим, що терміни розгляду 52-х скарг згідно із законом вже спливли, ЦВК сьогодні розглядала те, “чого у комісії вже немає”.

Разом зі тим, за словами А.МАГЕРИ, він не вважає, що розгляд цих скарг є зволіканням із встановленням офіційних результатів виборів Президента.

Він зауважив, що порушення на виборах повинні оскаржуватися в день голосування, а скарги на дії чи бездіяльність виборчих комісій мають подаватися впродовж двох днів після дня голосування.

“ЦВК не може розглядати те, що вже повернула”, - сказав А.МАГЕРА.

Крім того, він повідомив, що це єдині скарги у ЦВК щодо результатів голосування.

За його словами, до Центрвиборчкому надходять скарги від членів виборчих комісій, які стосуються виплат зарплат членам комісій.