Кінах вважає, що НУ та БЮТ не домовилися, а доторгувалися

Лідер Партії промисловців і підприємців України, яка входить до блоку “Наша Україна”, голова парламентського Комітету з питань безпеки та оборони Анатолій КІНАХ вважає, що заява фракцій Блоку Юлії Тимошенко та “Наша Україна” про спільну опозиційну діяльність у парламенті є результатом політичних торгів.

Про це А.КІНАХ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Заява, на жаль, сформована на основі такої торгівлі”, - зазначив А.КІНАХ.

Водночас він наголосив, що виступає за те, щоб “опозиційні сили посилювали свою співпрацю”. “Але я категорично проти того, щоб вона перетворювалася на політичні торги”, - підкреслив А.КІНАХ, зауваживши, що, як правило, предметом цих політичних торгів є питання, які “впливають на стан держави”, що є неприпустимим.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого ввечері голова фракції "Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО підписали заяву про спільну опозиційну діяльність у Верховній Раді п`ятого скликання.

Сьогодні, 6 лютого, ряд членів фракції «Наша Україна» заявили, що фракція не приймала рішення стосовно підписання заяви з БЮТ.