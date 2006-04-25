Рейтинг Буша впав до рекордно низької позначки

До рекордно низької позначки опустився в США рівень популярності Президента Джорджа БУША.

Як повідомляє NEWSru, обнародувані в понеділок дані опитування, проведеного службою Геллапа на замовлення телекомпанії CNN і газети USA Today, показали, що діяльність глави держави зараз схвалюють лише 32% американців. При цьому 60% жителів США незадоволені тим, як Дж.БУШ виконує свої обов`язки, а 8% - не мають думки з цього приводу.

Рік тому, коли проводилося аналогічне опитування, 48% американців були задоволені роботою свого Президента, а 49% - дотримувалися зворотної думки.

Насамперед, зазначають дослідники, жителі США незадоволені політикою своєї країни щодо Іраку. Крім цього, американці занепокоєні значним зростанням останнім часом роздрібних цін на бензин.

Приблизно дві третини американців (69%) заявили, що високі ціни на пальне для них болючі, 28% респондентів сказали, що не дуже хвилюються з цього приводу, а 1% - узагалі не змогли висловити з цього приводу свою думку.

В опитуванні, що проводилося з 21 по 23 квітня, взяли участь понад 1000 повнолітніх жителів США.