Нову коаліцію можуть створити вже сьогодні?

Народний депутат від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ прогнозує, що "коаліція може бути створена сьогодні".

Про це він заявив в інтерв`ю радіо "Свобода", передають «Подробности».

"Є більш ніж 240 депутатів, які налаштовані конструктивно працювати в парламенті. Вони розуміють, що будь-які затримки з ухваленням рішень шкодять українській економіці, і, зрештою державі. І ця коаліція може бути юридично оформлена", - відзначив В.ГОРБАЛЬ.

Як повідомлялося, Голова ВР Володимир ЛИТВИН оголосив про припинення діяльності коаліції парламентських фракцій у складі БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина. Як заявила після цього Юлія ТИМОШЕНКО, коаліція зруйнована незаконно, а відповідальність за руйнування коаліції несуть Блок Литвина і "Наша Україна".