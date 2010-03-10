УНП просить вимкнути Симоненку мікрофон

Українська народна партія закликає керівництво Верховної Ради не надавати голові Комуністичної партії Петру СИМОНЕНКУ слова для виступу у парламенті, доки він не спростує недостовірну інформацію про Головного командувача УПА Романа Шухевича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Верховної Ради народний депутат України Ярослав ДЖОДЖИК (фракція НУ-НС).

Він нагадав про рішення суду, яким передбачено «спростування брехні щодо учасників національно-визвольного руху».

За словами Я.ДЖОРДЖИКА, УНП наголошує, що «представники п’ятої колони у Верховній Раді України, зокрема, представники КПУ», розповсюджують неправдиву інформацію про ОУН та УПА.

Я.ДЖОДЖИК наголосив на необхідності «негайно виконати рішення суду і не надавати Петру СИМОНЕНКУ слова з трибуни Верховної Ради України до того часу, поки він не спростує брехню про командира УПА Романа Шухевича і поки не буде опубліковано відповідне спростування на офіційній веб-сторінці Верховної Ради та в офіційному друкованому органі Верховної Ради – газеті «Голос України».

Також депутат наголосив на необхідності «припинити поширення неправди про діяльність ОУН і УПА».

Як повідомляв УНІАН, 9 березня визначний український поет і перекладач позов Мойсей ФІШБЕЙН у своєму блозі повідомив, що 14 січня цього року Печерський районний суд Києва задовольнив позов дітей Р.Шухевича до П.СИМОНЕНКА щодо поширеної ним у 2007 році неправдивої інформації про те, нібито Гітлер вручив Р.Шухевичу дві німецькі нагороди – «Залізні хрести». Таку заяву П.СИМОНЕНКО зробив з трибуни парламенту.

Однак під час судового розгляду ні він, ні його представники не змогли навести ніяких доказів того, що така подія справді була.

Відтак суд вирішив: «Зобов’язати СИМОНЕНКА Петра Миколайовича на найближчому з моменту набрання законної сили рішення суду пленарному засіданні Верховної Ради України спростувати поширену ним недостовірну інформацію про Романа Шухевича».

У повідомленні М.ФІШБЕЙНА вказано, що відповідач не оскаржив рішення суду, відтак воно набуло законної сили і на найближчому пленарному засіданні П.СИМОНЕНКО мав би спростувати свій виступ майже трирічної давнини.