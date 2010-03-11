Розсекречення архівів СБУ має бути продовжене

Розсекречення архівів Служби безпеки України, якщо СБУ хоче перебувати в правовому полі, повинно бути продовжено.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив екс-директор Архіву СБУ Володимир В`ЯТРОВИЧ, коментуючи заяву нового голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО про необхідність призупинення роботи над архівними матеріалами.

«Справді, багато матеріалів розсекречено, але це далеко не все, і робота повинна продовжуватися. Ніхто, незалежно від звань чи посад, не вправі вирішувати, яку і скільки доносити правди. Бо лише в повному обсязі і повністю відкритою для людей вона буде правдою», - заявив В.В`ЯТРОВИЧ.

На його думку, відкриття архівів - не данина політичній кон’юнктурі, а приведення практики архівної роботи у відповідність до чинного законодавства та загальносвітової практики. «Держава не може ховати таємниці тоталітарних режимів і покривати злочини проти людства. Історична наука повинна мати доступ до архівів», - зазначив він.

Також В.В`ЯТРОВИЧ нагадав, що, згідно з чинним законодавством, матеріали, про які йдеться, не можуть бути кваліфіковані як державна таємниця. «Тому розсекречення, якщо СБУ хоче перебувати в правовому полі, повинно бути продовжено», - зауважив він.

Він висловив переконання, що українська громадськість контролюватиме дотримання законодавства та права людей на вільний доступ до інформації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що спецслужбі слід скоротити роботу з архівами.

Він зазначив, що є деякі питання до способів і методів розсекречення матеріалів. «Тому що, на щастя або на жаль, турбота спецслужби, перш за все, в тому, щоб охороняти свої секрети, охороняти закони, які ці секрети створювали», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Сьогодні Президент Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 312/2010 звільнив В.В`ЯТРОВИЧА з посади директора Департаменту архівного забезпечення Служби безпеки України.