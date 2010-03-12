Експерти - про зміну керівництва в МЗС

Політологи позитивно оцінюють діяльність Петра ПОРОШЕНКА на посаді міністра закордонних справ України.

Про це свідчать результати експертного опитування, проведеного УНІАН.

Політологам пропонували оцінити діяльність МЗС за керівництва Петра ПОРОШЕНКА, а також спрогнозувати вектор зовнішньої політики за нового міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА.

Так, науковий директор Школи політичної аналітики при Національному університеті "Києво-Могилянська академія" Олексій ГАРАНЬ позитивно оцінив діяльність П.ПОРОШЕНКА на посаді міністра закордонних справ.

“Була спроба надати динамізм, активна була інформаційна підтримка діяльності МЗС - це контакти з громадськістю, виступи в ЗМІ і пресі. Загальні підходи були достатньо збалансованими. Якраз одним з корисних варіантів для уряду ЯНУКОВИЧА було збереження ПОРОШЕНКА на посаді, і це мало б бути одним із сигналів спадкоємності і стабільності зовнішньої політики”, - зазначив О.ГАРАНЬ.

Він пояснив призначення К.ГРИЩЕНКА главою МЗС тим, що К.ГРИЩЕНКО давній партнер В.ЯНУКОВИЧА і Партії регіонів. “Він був і в його тіньовому уряді тривалий час. В цілому ГРИЩЕНКО досвідчений дипломат. Він перебував на посаді міністра закордонних справ в один з найскладніших періодів - останній рік діяльності КУЧМИ, і він доклав значних зусиль для того, щоб на Україну не махнули рукою. Перед тим він працював у Вашингтоні і там намагався зберегти інтереси США до України, і працював над євроатлантичним напрямком - це плюс”, - нагадав експерт.

Водночас він зауважив, що пізніше К.ГРИЩЕНКО став членом Республіканської партії Юрія БОЙКА, “тобто були формальні зв’язки з “РосУкрЕнерго”. “Цим, очевидно, і пояснюється те, що він був міністром у тіньовому уряді”, - вважає О.ГАРАНЬ.

“Потім було призначення у Москву на посаду посла. У Москві він кілька разів виступав з державницькими заявами, фактично критикуючи підходи Москви до України. Це були серйозні і рішучі заяви. Тому зараз, як досвідчена і прагматична людина, він має докласти зусиль для того, щоб зберегти загальний політвектор України, але є ризик, пов’язаний з його зв’язками з “РосУкрЕнерго”. Тобто, питання у тому, наскільки вони збереглися і наскільки впливатимуть на його політику”, - сказав О.ГАРАНЬ.

Політолог Володимир ГОРБАЧ вважає, що П.ПОРОШЕНКО був одним з ефективніших, найпрагматичніших і найуспішніших міністрів закордонних справ України.

Експерт звернув увагу, що П.ПОРОШЕНКУ вдалося не сваритися ні з Президентом, ні з прем’єр-міністром, ні з опозицією і максимально ефективно використати той час, який йому було відведено на керування відомством.

“Шкода, що коли політичні обставини змінилися, то ефективному міністру не залишилося місця у кабміні. Його наступник є кадровим дипломатом. Не є політиком. Він буде виконавцем чужої волі. Волі тих, хто буде замовляти зовнішню політику України. Чи це буде Адміністрація Президента України - у кращому випадку, чи у гіршому випадку - Адміністрація Президента Російської Федерації чи прем’єр-міністра РФ”, - зауважив В.ГОРБАЧ.

Президент аналітичного центру “Відкрита політика” Ігор ЖДАНОВ також дуже позитивно оцінив діяльність П.ПОРОШЕНКА на посаді міністра закордонних справ.

“За його керування МЗС стало більш прагматичною установою, діяльність якого була спрямована як на економізацію відносин з іншими країнами, так і на захист прав наших громадян за кордоном. Думаю, що це досить успішний досвід, коли політик очолював МЗС”, - сказав І.ЖДАНОВ..

Він також нагадав, що новий глава МЗС К.ГРИЩЕНКО є професійним дипломатом. Політолог вважає, що Міністерство закордонних справ буде нормально працювати, його політика не зазнає кардинальних змін, але “в силу певних обставин акцент у бік Росії буде зроблений суттєвий”.

У свою чергу, директор Центру політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО зазначив, П.ПОРОШЕНКО надзвичайно активно працював на посаді міністра закордонних справ.

“З іншого боку в умовах конфлікту між Президентом та прем’єр-міністром він проявив себе такою посадовою особою, яка спрямувала діяльність міністерства в інтересах держави, а не в інтересах конкуруючих сторін. Також вдалося просунутися на різних ланках зовнішньої політики України - це і стосунки з ЄС щодо Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Певною мірою вдалося зняти конфліктні питання і налагодити нормальні робочі контакти з МЗС Росії”, - сказав В.ФЕСЕНКО.

Також він нагадав, що П.ПОРОШЕНКО активно сприяв визволенню українських моряків з піратського полону, з конголезької в’язниці тощо.

На думку експерта, “щодо призначення ГРИЩЕНКА - в даному випадку спрацював принцип професіоналізму. Костянтин ГРИЩЕНКО є відомим і досвідченим дипломатом. Якщо ж оцінювати перспективу, то слід враховувати, що зовнішню політику визначає Президент України. Питання зовнішньої політики для ЯНУКОВИЧА є новими, і він лише опановує нову сферу державного менеджменту. Тут є ризик впливу на зовнішню політику різних фігур з оточення ЯНУКОВИЧА. В цьому сенсі важливо, щоб МЗС очолила людина, яка є професійним кадровим дипломатом, чітко розуміє національні інтереси України і специфіку дипломатичної служби”.

У свою чергу, директор соціологічної служби “Український барометр” Віктор НЕБОЖЕНКО висловив думку, що П.ПОРОШЕНКО міг би ефективно працювати міністром закордонних справ ще декілька років.

За словами В.НЕБОЖЕНКА, П.ПОРОШЕНКО на своїй посаді не зробив помилок, міжнародна дипломатія його прийняла, і він лише “почав розвертатись”.

“У П.ПОРОШЕНКА як міністра не було жодного провалу ані с попереднім урядом, ані під час інаугурації, ані під час перших візитів у Брюссель та Москву Президента В.ЯНУКОВИЧА. Забезпечити це все на такому рівні - дуже складна справа. Тому, вважаю, що своєрідна спадковість влади в особі міністра закордонних справ була б дуже корисною. Новий міністр ГРИЩЕНКО буде робити те саме, що й ПОРОШЕНКО. Ймовірно, це буде більш вальяжно, більш урочисто, але насправді йому спочатку доведеться вибудовувати дипломатичну толерантність Кремля та Європи по відношенню до перших кроків Президента ЯНУКОВИЧА”, - вважає політолог.