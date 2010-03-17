Колесніков послав би Луценка послом у Німеччину

Президент України Віктор Янукович наразі не має кандидатури на посаду начальника ГУ МВСУ у Львівській області. Про це, як пише ЗІК, у коментарі журналістам повідомив віце-прем’єр-міністр України з питань «Євро-2012» Борис Колесніков.

«Кандидатури поки немає», – сказав Борис Колесніков. На запитання журналістів про те, хто може очолити міліцію Львівщини, він відповів: «Нам треба, перш за все, за наступні два тижні розібратися з «Євро». Він зазначив, що кадрові питання не є настільки нагальними.

Також на запитання, яку посаду зараз обійматиме екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, Колесніков зазначив, що він відправив би екс-міністра повноважним послом у ФРН.