Герман: таке враження, що Янукович народився Президентом

У Ганни Герман склалося враження, що Янукович народився Президентом. Своїми відчуттями заступник глави АП поділилася з інтернет-виданням "ОстроВ".

Відповідаючи на запитання, як Віктор Федорович освоює нову для себе роль Президента, соратниця глави держави сказала: "Таке враження, що він народився Президентом. Нічого не змінилося. Він має такий же, як і раніше, стиль керівництва - так само неспішно, але точно ухвалює рішення, так само багато вимагає від людей. Він поводиться, як і раніше. І це – єдине, що допомагає адаптуватися, тому що для мене ці стіни – трохи чужі".

Свої відносини з главою АП Сергієм Льовочкіним Ганна Герман охарактеризувала як нормальні і ділові.